УФСИН по РТ пресекло «новогоднюю» поставку алкоголя и наркотиков в свияжскую колонию

Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан предотвратили поставку крупной партии запрещенных предметов и наркотиков в свияжскую исправительную колонию №5. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Уточняется, что 29 ноября на контрольно-пропускном пункте колонии сотрудники произвели досмотр грузовой автомашины, которой управлял житель Зеленодольского района.

В кузове большегруза находились бревна, которые завозились в колонию для нужд производства. Под ними лежали сумки, мешки и пакеты с продуктами питания и алкоголем.

Кроме того, при помощи служебной собаки был обнаружен сверток предположительно с наркотическими веществами, гашишем и марихуаной, весом 300 грамм. Изъятые вещества направлены на экспертизу, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Ранее «Реальное время» писало о члене «банды Цапков» Вячеславе Цеповязе, который отбывает 20-летний срок в амурской колонии. По информации Генпрокуратуры, он ежемесячно получал различные деликатесы на сумму до 60 тысяч рублей в месяц.