Минюст: Россия выплатит компенсацию участницам Pussy Riot

В Минюсте заявили, что российские власти выплатят компенсацию участницам панк-группы Pussy Riot за нарушение их прав по делу об акции в храме Христа Спасителя.

«Процессуальные возможности для обжалования постановления ЕСПЧ по жалобе „Мария Алехина и другие против России“ отсутствуют. Власти РФ добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений ЕСПЧ независимо от того, кто их направляет» — приводит сообщение ведомства "Интерфакс".



ЕСПЧприсудил компенсации Pussy Riot в июле 2018 года. Суд решил, что в ходе рассмотрения уголовного дела о «панк-молебне» в храме Христа Спасителя был нарушен ряд статей Европейской конвенции по правам человека.

Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присудили компенсации в размере 16 тысяч евро каждой, а Екатерине Самуцевич — пять тысяч евро. Кроме того, власти России должны оплатить судебные издержки в размере 11,7 тысячи евро.

Минюст в октябре обжаловал решение о компенсации, однако 4 декабря ЕСПЧ отклонил жалобу.