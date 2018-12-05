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Роскомнадзор предложил ввести возрастные маркировки «1+» и «3+»

19:47, 05.12.2018
Роскомнадзор предложил ввести возрастные маркировки «1+» и «3+»
Фото: minsvyaz.ru

Роскомнадзор предложил добавить к уже существующим возрастным маркировкам еще две: 1+ и 3+.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, это позволит защитить детей от информации, наносящей урон их психике.

«Не с точки зрения запретить, а с точки зрения, что ребенку полезно, с точки зрения информационной безопасности и что должно быть рекомендовано для того, чтобы обучаться, не нанося урон своему психологическому здоровью», — цитирует Жарова «РИА Новости».

Напомним, что сейчас в России существует пять возрастных маркировок СМИ: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+.

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