Итоги дня: филиал скорой помощи в Иннополисе, приостановка ипотеки, Кокорин и Мамаев остались в СИЗО

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 декабря.

В Иннополисе скончался 35-летний программист Денис Хлякин. Он умер 1 декабря, однако история получила огласку сегодня. В Минздраве РТ рассказали, что помочь мужчине при аневризме брюшной аорты было нельзя. Министр Марат Садыков выступил с заявлением об усилении медпомощи в Иннополисе.

Банк России предложил разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке. Это будет происходить тогда, когда россияне окажутся в сложных жизненных ситуациях. Сюда будут относиться несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, и др.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин встретят Новый год в СИЗО. Тверской суд Москвы продлил срок ареста футболистов до 8 февраля. Напомним, что они проходят как обвиняемые по делам о драках, в которых пострадали чиновник Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.

Производители молочных продуктов готовятся к тратам в $5—6 млн из-за введения новых норм очистки воды на предприятиях. Новые нормы начнут действовать с 1 января 2019 года.

Каждому десятому жителю России хватает денег только на еду. При этом 43 процента жителей страны могут позволить себе только самое необходимое. По словам специалистов холдинга «Ромир», сложившаяся картина финансового положения россиян не меняется последние 10 лет.