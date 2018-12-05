Молочная промышленность готовится к тратам в $5—6 млн из-за новых норм очистки воды
Производители молочных продуктов готовятся к тратам в $5—6 млн из-за введения новых норм очистки воды на предприятиях. Ежегодные расходы на обслуживание систем очистки оцениваются еще в $300—500 тысяч.
Новые нормы во всех отраслях вводятся с 1 января 2019 года.
«Для малых и средних предприятий такой подход равносилен закрытию, так как изыскать указанный объем средств в настоящее время, когда промышленность практически балансирует на грани рентабельности, нереально», — рассказала директор «Союзмолока» по связям с общественностью и госорганами Мария Жебит.
По ее словам, ряд крупных компаний уже заложил в планы инвестиции в строительство локальных очистных сооружений. Однако в отрасли задействованы около 2 тысяч предприятий, большинство из которых не готовы к таким крупным вложениям.
Подробнее читайте в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым