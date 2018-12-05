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Молочная промышленность готовится к тратам в $5—6 млн из-за новых норм очистки воды

14:32, 05.12.2018
Молочная промышленность готовится к тратам в $5—6 млн из-за новых норм очистки воды
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Производители молочных продуктов готовятся к тратам в $5—6 млн из-за введения новых норм очистки воды на предприятиях. Ежегодные расходы на обслуживание систем очистки оцениваются еще в $300—500 тысяч.

Новые нормы во всех отраслях вводятся с 1 января 2019 года.

«Для малых и средних предприятий такой подход равносилен закрытию, так как изыскать указанный объем средств в настоящее время, когда промышленность практически балансирует на грани рентабельности, нереально», — рассказала директор «Союзмолока» по связям с общественностью и госорганами Мария Жебит.

По ее словам, ряд крупных компаний уже заложил в планы инвестиции в строительство локальных очистных сооружений. Однако в отрасли задействованы около 2 тысяч предприятий, большинство из которых не готовы к таким крупным вложениям.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

ПромышленностьАгропром Татарстан
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