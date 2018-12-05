Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО

Тверской суд Москвы оставил под стражей полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Срок ареста футболистов и еще двоих подозреваемых продлен до 8 февраля.

«Суд находит ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Мамаева, Кокорина, (Кирилла) Кокорина и (Александра) Протасовицкого до 8 февраля 2019 года», — приводит «Интерфакс» слова судьи.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий проходят как обвиняемые по делам о двух драках, произошедших минувшей осенью в центре Москвы. Они побили чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

