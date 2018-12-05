Минздрав РТ прокомментировал смерть 35-летнего жителя Иннополиса

В Министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали смерть программиста из Иннополиса. В ведомстве убеждены, что мужчину было невозможно спасти.

По данным Минздрава РТ, помочь при аневризме брюшной аорты было нельзя.

При этом проверка в Верхнеуслонской ЦРБ все же ведется. В Минздраве заверили, что современными аппаратами УЗИ эта больница обеспечена — проблема, как выяснилось, заключалась в том, что поздно вечером в больнице не оказалось соответствующего специалиста, который мог бы провести обследование. Сейчас выясняют, почему его не вызвали.

В министерстве сообщили, что «тщательно изучается вопрос маршрутизации пациентов».

Как рассказали в ведомстве, у приехавшего из Краснодара 35-летнего мужчины в анамнезе были частые потери сознания и судороги, однако в Татарстане за медицинской помощью до 1 декабря он ни в одно учреждение не обращался. Первый вызов на станцию скорой помощи поступил в Иннополис 1 декабря в связи с потерей сознания и падением у пациента давления. Сотрудники бригады медицинской помощи ввели необходимые препараты и предложили госпитализацию, однако пациент подписал письменный отказ, который имеется в истории болезни. Второй вызов поступил в скорую по поводу острой боли в животе. Бригада скорой помощи действовала по инструкции — доставила больного как можно скорее в ЦРБ.



Напомним, 30 ноября Денису Хлякину, работавшему в Иннополисе, стало плохо. Сообщалось, что из-за отсутствия аппарата УЗИ в ЦРБ Верхнеуслонского района диагностировать причину плохого самочувствия у Хлякина не получилось, но Минздрав эту информацию опровергает. Мужчину повезли в 7-ю горбольницу Казани, где 1 декабря он скончался из-за разрыва крупного сосуда.