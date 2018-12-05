ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку

Банк России предложил разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в сложных жизненных ситуациях.



«Мы предлагаем, чтобы стандарт ипотеки включал опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту», — цитирует «РИА Новости» первого зампредседателя ЦБ Сергея Швецова.

Он отметил, что, согласно статистике, люди в возрасте до 30-35 лет гораздо чаще стали менять место работы. При этом люди гарантированно находят работу в течение 3-6 месяцев.

«Cмена работы не всегда связана с желанием работника, это связано с обстоятельствами, которые приводят к закрытию предприятий, увольнению граждан, и гражданин, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу», — пояснил Швецов.

Предполагается, что обстоятельства будут включать несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности и др.

Ранее сообщалось, что рынок ипотечного кредитования продолжает демонстрировать подъем. Растет число и объемы кредитов — по итогам года рост может составить около 30%. Но неожиданно снизились темпы долевого строительства. Подробно о ситуации на рынке ипотеки — в материале «Реального времени».