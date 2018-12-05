Бречалов: Ижевск не готов строить новые велодорожки

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что Ижевск не готов к реализации масштабного проекта по строительству велодорожек. По его мнению, необходимо проработать генплан города и привить соответствующую культуру жителям.

«Первое — с точки зрения инфраструктуры. Сначала надо все-таки делать генплан, он у нас менялся десятки раз под каждого застройщика, что является проблемой. Второе — прежде чем начинать системный проект, необходимо параллельно развивать культуру передвижения на велосипеде, восприятие пешеходами велосипедистов. Чтобы у нас не вылезла отдельная статистика по травмам с участием велосипедистов», — цитирует «Коммерсант» выступление Бречалова на радио «Комсомольская правда».

Глава Удмуртии сообщил, что к обсуждению проекта по строительству велодорожек в столице республики приступят не раньше 2020 года.

«Друзья, будем честными — мы к этому не готовы. Две-три центральные улицы имеют велодорожки, но это не есть сеть», — добавил чиновник.