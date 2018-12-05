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Фонд кино модернизирует к декабрю семь кинотеатров в Удмуртии

15:38, 05.12.2018
Фонд кино модернизирует к декабрю семь кинотеатров в Удмуртии
Фото: pixabay.com

Муниципальные учреждения культуры в Удмуртии получили по 5 млн рублей на модернизацию кинозалов.

Деньги выделил Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Учреждения культуры стали победителями в конкурсе на получение финансовой поддержки.

Средства выделили Культурному центру «Россия» (Глазов), ДК «Дубитель» (Можга), ДК «Звездный» (п. Новый Воткинского района), Централизованной клубной системе Камбарского района, а также Алнашскому и Кезскому районным домам культуры.

Помимо федеральных средств прошлогоднему победителю конкурса Дому культуры на Кирова в Воткинске было выделено дополнительно 5 млн рублей из регионального бюджета, на которые были произведены ремонт кровли и зрительного зала ДК.

Всего по итогам конкурса, проводившегося с 19 января по 2 марта 2018 года, деньги будут выделены 172 кинозалам в 56 регионах.

Как сообщили в республиканском Минкульте, открытие кинозалов в 2018 году и первый кинопоказ запланирован на:

  1. 06 декабря 2018 года в 17.00 в МБУК Дом культуры «Звездный» (п. Новый Воткинского района);
  2. 07 декабря 2018 года в 18.00 в МБУК «Культурный центр «Россия» (город Глазов);
  3. 13 декабря 2018 года в 18.00 в МБУК «Дом культуры «Дубитель» (г. Можга);
  4. 14 декабря 2018 года в 18.00 в МБУК «Кезский районный Дом культуры»;
  5. 14 декабря 2018 года в 18.00 в Алнашском районном Доме культуры;
  6. 15 декабря 2018 года в 16.00 в Доме культуры и кино «Овация» МБУК «Централизованная клубная система Камбарского района»;
  7. 20 декабря 2018 года в 18.00 в «Доме культуры на Кирова» (г. Воткинск)

Напомним, ранее Фонд кино без конкурса выделил 100 млн рублей фильму «Крымский мост».

ОбществоКультураИнфраструктура Удмуртия
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