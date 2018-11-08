Фонд кино без конкурса выделил 100 млн рублей фильму «Крымский мост»
Фонд кино выделил без конкурса 100 миллионов рублей фильму «Крымский мост» Тиграна Кеосаяна. Решение было принято после письма в Минкультуры первого замруководителя администрации президента Алексея Громова.
«Дали деньги без всяких питчингов и защиты проекта, то есть без тех процедур, которые обязан пройти любой фильм, претендующие на деньги Фонда кино», — сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источники.
Отмечается, что Минкультуры «преподнесло это как поручение Кремля». При этом знакомый Громова отметил, что чиновник «не занимается кинотворчеством» и «не имеет к этому никакого отношения».
По словам источника издания, заявка поступила в Фонд кино в 2016 году и не получила финансирование в рамках обычных конкурсных процедур Фонда. Однако в 2017 году деньги были выделены безвозмездно, на основании «некоего письма», заявила глава пиар-дирекции фонда Светлана Бриллиантова.
Она отметила, что «обычно такие письма отправляет Министерство культуры», которое просит поддержать социально значимые фильмы.
Напомним, сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового директора Фонда кино. Исполнительным директором стал Вячеслав Тельнов, до этого возглавлявший Госфильмофонд и работавший директором департамента кинематографии Министерства культуры.ОбществоВластьКультураПроисшествия
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