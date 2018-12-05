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Суд признал банкротом застройщика ЖК «Авиатор» в Перми

13:46, 05.12.2018
Суд признал банкротом застройщика ЖК «Авиатор» в Перми
Фото: pixabay.com

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом ЗАО «Авиатор-2», которое входит в строительную группу «Камская долина».

Иск о несостоятельности застройщика был подан в мае 2018 года. Заявителями выступила инспекция Федеральной налоговой службы по Индустриальному району Перми.

Сумма исковых требований составила 12,2 млн рублей, пишет Business Class.

Стоит отметить, что у девелопера нет незавершенных строительных проектов. Ранее компания ввела в эксплуатацию пять домов жилого комплекса «Авиатор» на улице Самаркандской.

Напомним, ранее имущество застройщика «Экопарка «Дубрава» в Татарстане оценили в 2,6 миллиарда рублей.

Недвижимость
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