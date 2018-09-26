Имущество застройщика «Экопарка «Дубрава» оценили в 2,6 миллиарда рублей

Имущество ООО «Адара» — застройщика «Экопарка «Дубрава» (бывший «Тандем-Д») оценили более чем в 2,6 млрд рублей.



Стоимость объектов незавершенного строительства «Микрорайон 16А» по улице Дубравной составила 1,7 млрд рублей, в том числе — жилые дома с парковкой (724 млн), торгово-офисный центр (40 млн), школа (9,5 млн) и др., следует из сообщения конкурсного управляющего в едином реестре сведений о банкротствах.

Кроме того, стоимость двух домов на 202 квартиры в 25% степени готовности, а также инфраструктуры ЖКХ составила 237 млн рублей. Еще 638 тыс. рублей составила стоимость устройств видеонаблюдения и стройматериалов.

Ранее имущество ООО «Адара» оценили в 262,5 млн рублей. Напомним, что в мае арбитраж РТ запустил начальную процедуру банкротства застройщика «Экопарка «Дубрава». Иск о признании компании банкротом подало ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов. Сумма требований составила 2,1 млрд рублей.