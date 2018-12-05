Кокорин и Мамаев не признали своей вины в избиении чиновника и водителя

Адвокат чиновника Дениса Пака, пострадавшего по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявила, что футболисты до сих пор не признали своей вины ни по одному из эпизодов.

«Насколько мне известно, а нас должны об этом уведомить, ни один из обвиняемых не согласился с обвинением ни по одному из эпизодов. Почему наши фигуранты, с одной стороны, просят за что-то человеческого прощения и каются публично, а с другой — не реализуют это свое право, мне сложно судить. В любом случае не от нас сейчас зависит, каковы будут сроки следствия, и во многом даже не от следователей», — сказала Наталья Шатихина.



Адвокат также отметила, что продление сроков следствия на следующие два месяца вполне обоснованно.

Рассмотрение ходатайства о продлении срока ареста Кокорина и Мамаева запланировано на сегодня, 5 декабря, в Тверском суде Москвы.

Напомним, нападающий Александр Кокорин на данный момент находится под арестом вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Они устроили драки с водителем Виталием Соловчуком, сотрудником Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП НАМИ Сергеем Гайсиным.



Футболисты были помещены под стражу до 8 декабря. На них возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Им грозит до семи лет лишения свободы.