Следствие попросило продлить заключение Кокорина и Мамаева под стражу до 8 февраля

Следствие попросило продлить заключение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражу еще на два месяца.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому до 8 февраля», — заявили в суде.

Суд начнет рассмотрение ходатайства 5 декабря, в 11 часов утра.

Напомним, нападающий Александр Кокорин на данный момент находится под арестом вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Они устроили драки с водителем Виталием Соловчуком, сотрудником Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП НАМИ Сергеем Гайсиным.



Футболисты были помещены под стражу до 8 декабря. На них возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Им грозит до семи лет лишения свободы.