Прокуратура проверит главу «Аэрофлота» на злоупотребления

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева на предмет злоупотребления полномочиями.

Речь идет об инциденте с лишением бонусных миль председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директора издания «Такие дела» Мити Алешковского.

В генпрокуратуру с заявлением обратился Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко», передает «Коммерсант». В партии отметили, что действия Савельева «совершены из мести за критические комментарии в отношении самого Савельева».

По словам юриста Центра Алексея Карнаухова, «Аэрофлот» не является частной компанией, а «Верховный суд объяснял, что публичные должностные лица должны сдержанно воспринимать критику». В обращении также говорится, что Алешковский не допустил высказываний в неприличной форме, а «оценочное мнение не может являться основанием для преследования».

Напомним, «Аэрофлот» лишил накопленных миль и «платинового» уровня Алешковского за негативные публикации о компании. Алешковский выложил в соцсетях скриншот внутреннего распоряжения «Аэрофлота» о запрете части сотрудников использовать мобильные телефоны в служебное время.

Вместе с изображением директор «Таких дел» разместил комментарий, который касался Савельева. Позднее Алешковский принес главе «Аэрофлота» извинения.

