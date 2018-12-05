Удмуртстат: жители Удмуртии в основном уезжают в Татарстан и Пермский край

Численность населения Удмуртии за 10 месяцев 2018 года сократилась на 3 948 человек. Это на 1 713 человека больше, чем за тот же период 2017 года. На 1 января 2018 года в республике проживало 1 млн 513 тыс. человек.

При этом за январь — октябрь умерло на 1 279 человек больше, чем родилось, сообщает Удмуртстат.

С начала года в республику прибыло 12,5 тысячи человек, а покинуло свыше 15 тысяч. Чаще всего из Удмуртии переезжают в Татарстан (1 744 человека), Пермский край (1 697 человек), Москву (1 385 человек) и Санкт-Петербург (1 174 человека).

В свою очередь из Пермского края в Удмуртию прибыло 1 706 человек, из Татарстана — 1 501 человек. Почти полторы тысячи человек приехало в Удмуртию из-за пределов России. В основном это мигранты из Украины, Азербайджана, Армении, Таджикистана и Узбекистана.