Кудряшов может перейти в «Краснодар», «Спартак» претендует на Коновалова и Сорокина

Фото: "Реальное время"/Максим Платонов

По информации «Реального времени», три игрока «Рубина» в зимнее трансферное окно могут покинуть казанский клуб. 31-летнего защитника Федора Кудряшова может подписать ФК «Краснодар», «Спартак» включился в борьбу с питерским «Зенитом» за трансфер 22-летнего полузащитника Игоря Коновалова, а также претендует на 23-летнего защитника «Рубина» Егора Сорокина.

Отметим, что контракт Федора Кудряшова истекает уже 30 июня 2019 года по окончании текущего сезона, рыночная стоимость игрока составляет 3 млн евро. Контракт Сорокина рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 1,8 млн евро. А соглашение Коновалова с клубом истекает в июне 2020 года при трансферной стоимости в 1,6 млн евро.

Напомним, что сегодня «Рубин» проведет первый матч полуфинального противостояния с «Локомотивом» в Москве в рамках Кубка России по футболу. Начало игры в 19.30.



