В Перми в аварии пострадал 9-летний пассажир автобуса

В Орджоникидзевском районе Перми во вторник, 4 декабря, днем произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса.

По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля «Шевролет Нива», двигаясь по улице Писарева в направлении улицы Вильямса, при перестроении не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП пострадал 9-летний пассажир автобуса. Ребенок с ушибом колена госпитализирован в больницу.

Впоследствии выяснилось, что водитель внедорожника ранее неоднократно привлекался к административной ответственности и был лишен права управления транспортным средством, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее школьный автобус попал в аварию в Уфе.