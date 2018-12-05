В Перми в аварии пострадал 9-летний пассажир автобуса
В Орджоникидзевском районе Перми во вторник, 4 декабря, днем произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса.
По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля «Шевролет Нива», двигаясь по улице Писарева в направлении улицы Вильямса, при перестроении не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП пострадал 9-летний пассажир автобуса. Ребенок с ушибом колена госпитализирован в больницу.
Впоследствии выяснилось, что водитель внедорожника ранее неоднократно привлекался к административной ответственности и был лишен права управления транспортным средством, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее школьный автобус попал в аварию в Уфе.Происшествия
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