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Происшествия

Школьный автобус попал в аварию в Уфе

14:02, 27.11.2018
Школьный автобус попал в аварию в Уфе
Фото: ufacity.info

Авария с участием школьного автобуса произошла в Демском районе Уфы во вторник днем, 27 ноября.

По информации пресс-службы мэрии, столкновение произошло между автобусом и автомобилем ВАЗ 2107. В момент ДТП в школьном автобусе находилось два ребенка. Пострадавших нет. Пассажирка легковушки после осмотра медиков была отпущена, водитель отказался от обследования.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня стало известно, что пострадавшая в ДТП жительница Уфы взыскала с «Башавтотранса» 120 тысяч рублей.

Происшествия Башкортостан
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