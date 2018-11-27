Школьный автобус попал в аварию в Уфе

Авария с участием школьного автобуса произошла в Демском районе Уфы во вторник днем, 27 ноября.

По информации пресс-службы мэрии, столкновение произошло между автобусом и автомобилем ВАЗ 2107. В момент ДТП в школьном автобусе находилось два ребенка. Пострадавших нет. Пассажирка легковушки после осмотра медиков была отпущена, водитель отказался от обследования.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня стало известно, что пострадавшая в ДТП жительница Уфы взыскала с «Башавтотранса» 120 тысяч рублей.