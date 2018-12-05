В Татарстане Следком вскрыл хищения на «серых» «нефтяных» перевозках

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В Елабуге стартовал судебный процесс по делу о «серых» пассажирских и грузовых перевозках. По версии обвинения, заказанный для буровых бригад и грузов транспорт на деле использовался в коммерческих целях — на популярном маршруте М-7 и возил лес в СЭЗ «Алабуга».

В хищении средств заказчиков транспорта — ПАО «Татнефть» и УК «Татбурнефть» — обвиняются руководители подразделений ООО «ТрансСервисЕлабуга» и НГДУ «Прикамнефть» ПАО «Татнефть».

Кроме того, им предъявлены обвинения в легализации доходов, злоупотреблениях полномочиями, коммерческом подкупе и посредничестве в нем.

Третий обвиняемый по данному делу — экс-сотрудник УК «Татбурнефть» признался в подписании путевых листов в обход установленного порядка и получении незаконных вознаграждений на общую сумму не меньше 120 тыс. рублей.

Сколько, по версии Следкома, заработали менеджеры от нефтянки на левых перевозках, и какой иск заявила по делу потерпевшая «Татнефть» — в материале «Реального времени».