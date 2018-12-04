Набиуллина вошла в список самых влиятельных женщин 2018 года по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира, в который вошла только одна россиянка. Это глава Центробанка Эльвира Набиуллина, занявшая 49-ю строчку.

Первое место рейтинга заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель. На второй строчке рейтинга оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мей, на третьей — глава МВФ Кристин Лагард.



В топ-10 также вошли гендиректор General Motors Мэри Барра, президент американской фирмы Fidelity Investments Эбигейл Джонсон, супруга Билла Гейтса Мелинда Гейтс, гендиректор YouTube Сьюзен Войжитски, испанский банкир Ана Ботин, глава оборонной компании в США Мэрилин Хьюсон и генеральный директор компании IBM Джинни Рометти.

В прошлом году рейтинг также возглавляла Ангела Меркель. Из России в него вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина (49) и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян (52).