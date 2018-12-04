Минниханов обсудил проекты по созданию ветроэнергетических станций с руководством финской Fortum

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством финской энергетической компании Fortum. На встрече обсуждались проекты создания ветроэнергетических станций.

Общение прошло на полях конференции SLUSH в Хельсинки, передает пресс-служба президента РТ.

Fortum — один из ведущих мировых производителей электроэнергии. Компания успешно развивает направление безуглеродной энергетики — солнечной и ветровой. Активно работает на российском рынке.

Напомним, что в октябре Минниханов выступал на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. В своей речи президент РТ подчеркнул, что России стоит уходить от продажи нефти и развивать ее переработку.