Минниханов обсудил проекты по созданию ветроэнергетических станций с руководством финской Fortum
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством финской энергетической компании Fortum. На встрече обсуждались проекты создания ветроэнергетических станций.
Общение прошло на полях конференции SLUSH в Хельсинки, передает пресс-служба президента РТ.
Fortum — один из ведущих мировых производителей электроэнергии. Компания успешно развивает направление безуглеродной энергетики — солнечной и ветровой. Активно работает на российском рынке.
Напомним, что в октябре Минниханов выступал на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. В своей речи президент РТ подчеркнул, что России стоит уходить от продажи нефти и развивать ее переработку.ОбществоВластьПромышленностьЭнергетика Татарстан
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