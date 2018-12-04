Дональд Трамп посетил церемонию прощания с Джорджем Бушем — старшим

Президент США Дональд Трамп почтил память экс-президента Джорджа Буша — старшего в рамках прощальной церемонии в Капитолии в Вашингтоне.

Трамп прибыл вместе со своей супругой Меланьей Трамп. На мероприятии присутствовали члены семьи Бушей, в том числе бывший президент Джордж Буш — младший.

Стоит отметить, что Трамп был приглашен на церемонию без произнесения речи, пишет New York Times. Он просто отдал честь, стоя у гроба.

Напомним, бывший президент США Джордж Буш — старший умер в возрасте 94 лет. Причина смерти не уточняется. Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и в последние годы передвигался с помощью инвалидного кресла.