Николай Цулыгин: «Все придет и будет на нашей улице «праздник»

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин прокомментировал результат проигранного матча омскому «Авангарду» (0:1):



— «Авангард» с победой. Была очень хорошая, упорная и боевая игра, похожая на плей-офф — никто не хотел уступать. К сожалению, нам сегодня опять, как и в последние игры, не повезло, не смогли забить ни одного гола, хотя ребята очень старались, боролись, бились, но где-то не хватило удачи, везения. Если так будем продолжать бороться и биться каждую игру, то все придет и будет на нашей улице «праздник».

— Оцените дебютную игру Бурмистрова?

— Можно сказать, что вышел и влился сразу в коллектив. Хорошо старался, играл, помогал много команде. Вопросов по игре к нему нет.

— Когда ждать Умарка? Такое ощущение, что он мысленно не на хоккее.

— Ждем его в ближайшие игры, но пока точно не ясно. Когда все прояснится в его личной и семейной жизни, тогда сможем ответить, когда сможет играть.