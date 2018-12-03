«Салават Юлаев» на выезде уступил «Авангарду»
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра прошла в подмосковной Балашихе и завершилась победой «Авангарда» со счетом 1:0. Единственную шайбу в поединке забросил Михаил Фисенко на 35-й минуте.
После 35 игр «Авангард» идет на второй позиции в Восточной конференции, имея 50 очков. «Салават Юлаев» после 34 игр идет на 6-м месте с 40 очками.
Следующий матч уфимцы проведут 5 декабря на выезде против «Слована» из Братиславы.
Ранее «Салават Юлаев» в серии буллитов проиграл «Адмиралу». Игра завершилась со счетом 2:1.СпортХоккей Башкортостан
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