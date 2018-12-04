Минниханов поблагодарил финских татар за сохранение родного языка

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что финские татары служат примером того, как успешно адаптируясь в другой стране, можно на протяжении долгих десятилетий бережно хранить свои национальные традиции и язык.



«Я всегда ставлю вас в пример. Ваши предки приехали в Финляндию более века назад и успешно здесь адаптировались. Но даже спустя столько лет вы помните свои корни, бережно храните свою историю, родной язык, чтите традиции», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что благодаря стараниям татар Финляндии татарский язык был включен в официальный список языков национальных меньшинств Европы.

Впервые татары на территории Финляндии появились в начале XIX века. Первая татарская община «Исламия» была образована в Хельсинки группой местных татар еще в 1925 году и существует до сих пор. В настоящее время в Финляндии проживает около 950 татар. Большинство из них живут в столице.

Напомним, Рустам Минниханов прибыл в Финляндию с рабочим визитом накануне. В Хельсинки у президента РТ запланирована встреча с президентом страны Саули Ниинисте и ряд встреч с представителями местных компаний.

Ранее Минниханов уже посетил новый музей современного искусства Amos Rex.