Минниханов в Хельсинки осмотрел музей современного искусства Amos Rex

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Хельсинки посетил новый музей современного искусства Amos Rex.

Директор музея Кай Картио в ходе осмотра экспозиции сообщил Минниханову, что Amos Rex вошел в число самых инновационных архитектурных комплексов Европы за 2018 год.

Далее Минниханов ознакомился с премьерной выставкой музея — аудиовизуальной инсталляцией арт-группы TeamLab из Токио. Это четыре масштабные интерактивные инсталляции, каждая из которых представляет отдельное произведение.

Также в ходе осмотра президент РТ обсудил с директором музея перспективы сотрудничества и обмена опытом, передает пресс-служба президента РТ.

Музей Amos Rex открылся в августе этого года. Он образован из Художественного музея имени Амоса Андерсона — известного мецената и коллекционера.



Напомним, что сегодня Рустам Минниханов прибыл в Финляндию. В рамках рабочего визита президент РТ встретится с президентом страны Саули Ниинисте, а также обсудит сотрудничество с руководством энергетической компании Fortum.