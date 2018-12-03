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Минниханов встретится с президентом Финляндии Саули Ниинисте

11:14, 03.12.2018
Минниханов встретится с президентом Финляндии Саули Ниинисте
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Хельсинки (Финляндия) встретится с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Президент Татарстана также обсудит перспективы развития торгово-экономических связей между Татарстаном и Финляндией с министром экономики Финляндии Микой Линтиля и в ходе круглого стола с участием представителей местного бизнес-сообщества, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Минниханов ознакомится с выставкой новых инновационных решений в рамках конференции SLUSH и обсудит сотрудничество с руководством энергетической компании Fortum.

Ранее Минниханов принял участие в открытии программы обучения для руководителей органов госвласти РТ и глав муниципалитетов в Болгаре, где послушал лекцию ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимира Мау.

ОбществоВласть Татарстан
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