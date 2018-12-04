Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич впервые в карьере стал обладателем награды «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже.

Второе место занял нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Третьим стал форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

В этом году Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира, где они уступили французам со счетом 2:4.

О победе Модрича стало известно еще до церемонии вручения. В Сеть попала обложка журнала France Football, посвященного награде «Золотой мяч», на которой изображен хорватский футболист.



Ранее 33-летний Модрич был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА, лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/2018, а также лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА.