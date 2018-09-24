Лучшим футболистом года по версии FIFA стал Лука Модрич
Лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (FIFA) стал полузащитник «Реала» Лука Модрич.
В минувшем сезоне хорват с клубом смог взять третий подряд трофей Лиги чемпионов. В составе сборной он стал лучшим игроком и серебряным призером чемпионата мира по футболу в России.
Модрич также вошел в команду года по версии FIFA и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
Ранее Модрич стал лучшим футболистом Европы.СпортФутбол
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