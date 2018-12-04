СКР и МВД проверят информацию о сайте по аренде детей

В Москве сотрудники СКР и МВД проверяют информацию о сайте детской одежды, создатели которого якобы предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией.

Как сообщает News.ru, сайт называется CPidzhak. В интернете аббревиатура CP используется для обозначения детского порно (child porn). При этом товары в разделах сайта сортировались не по видам одежды, а по фотографиям детей и их именам.

Стоимость «аренды» варьировалась от 30 до 120 тыс. рублей, а оплатить ее предлагали только в криптовалюте. Доставка осуществлялась по Москве и Московской области.



Сейчас сайт закрыт. Вместо каталога выводится фотография Чикатило с подписью «Я их всех съел».

Ранее в соцсетях появились сообщения о «банде педофилов», разъезжающих по разным городам и привлекающих внимание детей с помощью животных. В МВД по РТ сообщили, что эта информация являются спамом.