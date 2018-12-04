Генпрокурор Украины предложил ввести новые санкции против России

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что подготовил предложения по введению новых санкций против России из-за конфликта в Азовском море.



По его словам, следует заблокировать активы российских представителей на территории Украины «до полной деоккупации страны».



Также он заявил, что необходимо рассмотреть вопрос введения санкций против российских физических и юридических лиц, поскольку «в некоторых сферах они имеют монополию» на Украине.



«Уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране», — сказал Луценко в интервью телеканалу ICTV.



Генпрокурор Украины добавил, что передал письмо с предложениями президенту Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову.



Накануне президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Документ может перестать действовать с 1 апреля 2019 года.



Отношения между Россией и Украиной ухудшились после того, как российские пограничники задержали три судна ВМС Украины в Керченском проливе. После этого Киев ввел на месяц военное положение и запретил въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

