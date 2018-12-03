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Договор о дружбе России и Украины может перестать действовать с 1 апреля

18:23, 03.12.2018
Договор о дружбе России и Украины может перестать действовать с 1 апреля
Фото: commons.wikimedia.org / Eintracht4ever

Действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией может быть прекращено с 1 апреля 2019 года.

«Одобрение проекта закона… позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для прекращения действия договора в связи с завершением очередного десятилетнего периода 31 марта 2019 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Верховной рады.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Документ могут вынести на рассмотрение Рады Украины на этой неделе.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились после того, как российские пограничники задержали три судна ВМС Украины в Керченском проливе. После этого Киев ввел на месяц военное положение и запретил въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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