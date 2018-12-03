Семилетний мальчик возглавил список Forbes как самый высокооплачиваемый блогер на Youtube

Рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров видеохостинга YouTube за 2018 год по версии Forbes возглавил 7-летний Райан с канала Ryan ToysReview.

Его родители снимают обзоры игрушек, с которыми играет Райан и распаковывает их. У канала свыше 17 млн подписчиков, а доход от публикуемых видео составил $22 млн.



Вторую строчку рейтинга занял актер Джейк Пол ($ 21,5 млн), третье место у авторов канала про каскадеров Dude Perfect ($ 20 млн). В топ-5 также вошли британский геймер Дэниел Миддлтон ($18,5 млн) и стилист и певец Джеффри Стар ($18 млн).



В прошлом году самым высокооплачиваемым блогером стал Дэниел Миддлтон, который в этот раз стал только четвертым. За 2017 год он заработал $16,5 млн.