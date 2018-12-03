Зинэтула Билялетдинов: «Плохой лед сказывается на игре команды»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги домашнего матча против череповецкой «Северстали» (4:2), отметив, что далеко не все в этой игре получилось так, как задумывалось.



— Игра была хорошая для нас, но в то же время непростая. Пропустили сразу две шайбы, потом все же нашли возможность забить и уже начали играть так, как должны были. Но все равно не все получалось так, как мы хотели. Будем работать и исправлять свою игру.

— Восемь побед — это хорошо. Вы не опасаетесь, что это расслабит команду?

— Конечно, хорошо выигрывать. Сегодня игра была непростой, у нас были вещи, которые не очень мне понравились. Нам нужно быть осторожными, будем исправлять эти моменты и идти дальше.

— Сегодня после игры многие игроки жаловались на состояние льда. С чем это связанно и почему менеджмент клуба не может решить этот вопрос?

— Я должен отвечать? Я решаю, в первую очередь, вопросы, связанные с командой, с хоккеем. Видимо, позавчера был какой-то большой концерт и не успели привести лед в порядок. Но, повторюсь, вопрос не ко мне.

— На игре команды это как-то сказывается?

— Безусловно, сказывается. Лед плохой, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 6 декабря на выезде против санкт-петербургского СКА. Начало игры в 19.30 мск.