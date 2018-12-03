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АСВ продлило выплаты кредиторам «Камского горизонта» до февраля 2019 года

17:14, 03.12.2018
АСВ продлило выплаты кредиторам «Камского горизонта» до февраля 2019 года
Фото: asv.org.ru

Конкурсный управляющий банка «Камский горизонт» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продлило срок выплат кредиторам первой очереди, чьи требования включены реестр, до 4 февраля 2019 года.

Эти требования составляют 15,92% от суммы установленных требований, уточняется на сайте АСВ.

Ранее АСВ продлевало выплаты кредиторам «Камского горизонта» до 3 декабря 2018 года.

Добавим, что по состоянию на конец августа долги «Камского горизонта» превышали 1 млрд рублей. При этом большинство требований — 637,8 млн рублей — не были включены в реестр. Кредиторам первой очереди выплачено 58,6 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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