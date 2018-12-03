АСВ продлило выплаты кредиторам «Камского горизонта» до февраля 2019 года

Конкурсный управляющий банка «Камский горизонт» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продлило срок выплат кредиторам первой очереди, чьи требования включены реестр, до 4 февраля 2019 года.

Эти требования составляют 15,92% от суммы установленных требований, уточняется на сайте АСВ.

Ранее АСВ продлевало выплаты кредиторам «Камского горизонта» до 3 декабря 2018 года.

Добавим, что по состоянию на конец августа долги «Камского горизонта» превышали 1 млрд рублей. При этом большинство требований — 637,8 млн рублей — не были включены в реестр. Кредиторам первой очереди выплачено 58,6 млн рублей.