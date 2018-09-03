АСВ продлило выплаты кредиторам «Камского горизонта» до 3 декабря

Конкурсный управляющий ООО КБ «Камский горизонт» ГК «Агентство по страхованию вкладов» сообщил о продлении до 3 декабря расчетов с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр.

Они составляют требования кредиторов банка в размере 15,92% суммы установленных требований, говорится на сайте АСВ.

Напомним, что АСВ уже продлевало выплаты кредиторам банка до 3 сентября.