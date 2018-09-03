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АСВ продлило выплаты кредиторам «Камского горизонта» до 3 декабря

13:15, 03.09.2018
АСВ продлило выплаты кредиторам «Камского горизонта» до 3 декабря
Фото: asv.org.ru

Конкурсный управляющий ООО КБ «Камский горизонт» ГК «Агентство по страхованию вкладов» сообщил о продлении до 3 декабря расчетов с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр.

Они составляют требования кредиторов банка в размере 15,92% суммы установленных требований, говорится на сайте АСВ.

Напомним, что АСВ уже продлевало выплаты кредиторам банка до 3 сентября.

ЭкономикаБанки Татарстан
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