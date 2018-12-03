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Магазин duty free открылся в терминале пермского аэропорта

15:09, 03.12.2018
Магазин duty free открылся в терминале пермского аэропорта
Фото: pixabay.com

Магазин беспошлинной торговли duty free открылся в терминале пермского аэропорта.

В ассортименте представлены алкогольные напитки, парфюмерия и кондитерские изделия. Вся продукция поставляется из Германии, а цены ниже, чем в розничной сети, пояснили в аэропорту Перми.

Магазин duty free расположен в зоне международных вылетов, то есть приобрести там товар могут только те пассажиры, которые уже прошли паспортный контроль, пишет «Комсомольская правда».

Оператором выступила компания ООО «Урал Дьюти Фри»

Напомним, Тукай, Лермонтов и Карим лидируют в финале конкурса новых имен для аэропортов в ПФО.

БизнесТранспорт
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