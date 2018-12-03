Магазин duty free открылся в терминале пермского аэропорта

Магазин беспошлинной торговли duty free открылся в терминале пермского аэропорта.

В ассортименте представлены алкогольные напитки, парфюмерия и кондитерские изделия. Вся продукция поставляется из Германии, а цены ниже, чем в розничной сети, пояснили в аэропорту Перми.

Магазин duty free расположен в зоне международных вылетов, то есть приобрести там товар могут только те пассажиры, которые уже прошли паспортный контроль, пишет «Комсомольская правда».

Оператором выступила компания ООО «Урал Дьюти Фри»



Напомним, Тукай, Лермонтов и Карим лидируют в финале конкурса новых имен для аэропортов в ПФО.