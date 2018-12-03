Родители погибшего срочника из Перми требуют с Минобороны 14 млн рублей

Родители солдата из Перми, который погиб на военном полигоне в Приморье, требуют с Минобороны 14 млн рублей.

Гибель солдата произошла 13 декабря 2016 года в районе села Сергеевка Приморского края. На танковом полигоне во время демонтажа на 19-летнего Александра Санникова упало ограждение весом в полтонны. От полученных травм он скончался на месте.

После случившегося было возбуждено уголовное дело, но следствие, по словам матери и отца погибшего пермяка, идет до сих пор и «виновные не наказаны». Родители обратились в суд с требованием взыскать с ведомства компенсацию морального вреда в 14 миллионов рублей в связи со смертью единственного сына, пишет ИА «Местное время».

Как говорит адвокат потерпевших, в заключении экспертизы указано — «военнослужащий погиб в связи с незаконным отданием приказа командира». Поэтому сторона защиты считает, что «это является доказательством и основанием для предъявления родителями погибшего требований именно к Минобороны».

Напомним, ранее в Перми осудили срочника из Дагестана за доведение сослуживца до суицида.