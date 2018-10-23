В Перми осудили срочника из Дагестана за доведение сослуживца до суицида

В Перми на скамье подсудимых оказался призывник из Дагестана Рамазан Магомедов, обвиняемый в издевательствах над сослуживцем.

По версии следствия, молодой человек довел до самоубийства срочника из Магнитогорска, которого систематически унижал и избивал на авиабазе Сокол в Перми. В результате 20-летний солдат покончил с собой в январе этого года. На теле погибшего были обнаружены синяки и ссадины.

Военная прокуратура потребовала для подсудимого 5 лет лишения свободы. Магомедов отрицал свою вину. Стоит отметить, что после инцидента 20 должностных лиц войсковой части были привлечены к административной ответственности.

В итоге суд признал Рамазана Магомедова виновным и назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима, пишет «Рифей-Пермь».

Напомним, ранее Великобритания первой в мире назначила министра по предотвращению самоубийств.