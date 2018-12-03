Директор театра «Экият» ответила на критику о нехватке татарских спектаклей

Директор театра «Экият» Роза Яппарова ответила на критику о нехватке татарских спектаклей. По ее мнению, театр играет большую роль при обучении татарскому языку, но театр решить все проблемы не в силах.

Проблема заключается в отмене обязательного изучения татарского языка в школах — теперь нет возможности приводить детей на татарские спектакли классами.



«Конечно, наша русская группа больше. На татарском языке ставится 16 спектаклей, и 11 артистов работают в татарской группе. Очень много вопросов задают, почему не работаете в соотношении 50 на 50. Знаете, ведь для этого надо, чтобы татарский язык изучался в школе не как факультатив, а как отдельный предмет. По субботам и воскресеньям мы приглашаем детей с родителями, они приходят через кассу. В учебные дни мы, кончено, работаем со школами», — рассказала Роза Яппарова.

Она также отметила, что в репертуар театра «Экият» включили татарский спектакль «Кояш һәм кар бөртекләре» («Солнышко и снежные человечки»). Он пройдет 23 и 25 декабря, а также 3 января.

Напомним, раннее татаро-язычные родители написали открытое письмо министру культуры Татарстана Ираде Аюповой, в котором пожаловались на отсутствие новогодних представлений на татарском языке.

