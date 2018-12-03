Трампа вновь обвинили в подконтрольности Москве из-за признаний его адвоката

Президент США Дональд Трамп вновь попал под подозрения в связях с Москвой после признаний бывшего личного адвоката Майкла Коэна. Он попросил суд в Нью-Йорке не приговаривать его к тюремному заключению, признавшись во лжи.



Коэн рассказал, что переговоры о строительстве Trump Tower в Москве на самом деле велись до июня, а не до января 2016 года, то есть уже во время предвыборной кампании. Демократы в Конгрессе уже заявили, что такие показания могут свидетельствовать, что Кремль «по-прежнему располагает инструментами влияния» на президента США, пишет «Коммерсант».

«Для того чтобы эта сделка состоялась, нужно было отменить санкции, введенные против российских государственных банков. А это значит, что президент в случае своей победы или поражения надеялся заработать деньги в России и пробовал для этого заручиться поддержкой Кремля», — пояснил конгрессмен Адам Шифф.

Ранее сообщалось, что компания The Trump Organization президента США Дональда Трампа планировала подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower в Москве.