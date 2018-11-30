СМИ: компания Трампа планировала подарить Путину пентхаус в Trump Tower в Москве

Компания The Trump Organization президента США Дональда Трампа планировала подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower в Москве.



Роскошным подарком для Путина компания хотела привлечь внимание российских бизнесменов к элитной недвижимости в небоскребе, сообщает BuzzFeed News со ссылкой на источники.

«Моя идея была в том, чтобы дать Путину пентхаус за $50 млн и назначить цену в более $250 млн на остальные квартиры», — пояснил инициатор строительства небоскреба бизнесмен российского происхождения Феликс Сатер.

По его словам, что покупатели бы «выстроились в очередь, чтобы жить в одном доме с Путиным». При этом неизвестно, знал ли об идее сам Трамп. Однако адвокат Майкл Коэн, представлявший на тот момент интересы американского лидера, рассказывал президенту о переговорах, посвященных проекту 100-этажного небоскреба в Москве.

Накануне президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Это связано с инцидентом в Керченском проливе.