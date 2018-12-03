Производители попросили повысить минимальные цены на коньяк

Производители коньяка попросили премьер-министра Дмитрия Медведева поднять минимальную розничную цену на напиток на 30% — с 371 рубля за 0,5 литра до 493 рублей.



Российский коньяк не может быть дешевым и должен быть высококачественным, говорится в расчетах производителей. Его назвали «премиальным статусным алкогольным напитком», социальная значимость которого «заключается не в массовости повседневного потребления, а в возможности его приобретения по особым праздничным случаям», сообщает РБК со ссылкой на обращение Союза производителей коньяка в аппарат премьера и Минфин.

Напомним, в начале октября министерство предложило повысить минимальную розничную цену на коньяк до 388 рублей. Производители считают ее низкой.

Ранее рабочая группа по защите потребителей экспертного совета Росалкогольрегулирования предложила установить минимальные цены на бренди и коньяк в размере 500 рублей, вина — 110, шампанского — 175.

