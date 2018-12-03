Заболеваемость ВИЧ в Казани снизилась на 18%

Снижение заболеваемости ВИЧ в Казани в 2017 году составило 18% при росте в целом по России на 2,2%. Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

При этом тенденция снижения заболеваемости в столице Татарстана продолжается на протяжении пяти лет. С 2015 года заболеваемость уменьшилась с 36,5 до 28,1 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году.

Отмечается, что в Татарстане на 1 ноября 2018 года зарегистрирован 22,2 тыс. инфицированный, в Казани — 8,8 тыс. Заболевание преобладает среди мужчин (70%). Кроме того, растет доля зараженных половым путем (72,8%).

Ранее комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила проект закона, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.

