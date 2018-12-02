Кабмин поддержал право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила проект закона, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.



Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда, принятого летом 2018 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее Конституционный суд РФ признал неконституционным подп. 6 п. 1 ст. 127 Семейного кодекса и п. 2 Перечня заболеваний, при наличии которых гражданин не может усыновить или удочерить ребенка, а также взять его под опеку.

Напомним, по действующему сейчас порядку если у гражданина обнаружено заболевание из составленного правительством перечня, то он не может усыновлять ребенка.