У Сейдахмета появился шанс сыграть против сборной России

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов отметил, что доволен результатами жеребьевки отборочного турнира Евро-2020. В соперники команде по группе I достались сборные Бельгии, России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

— Жеребьевка прошла хорошо, результаты меня устраивают, — приводит пресс-служба Федерации футбола Казахстана слова Стойлова. — Нам нужно серьезно готовиться к матчам против любой из команд-соперниц в нашей группе. Думаю, что квалификация будет интересная. Но, полагаю, нам могли попасться еще более сильные соперники.

Явный фаворит нашей группы — сборная Бельгии. Сборная России хорошо выступила на домашнем чемпионате мира в этом году. Это тоже очень сильная команда, и она будет наверняка бороться за выход из группы. У россиян квалифицированный тренер, который добился больших успехов. Думаю, что мы сможем показать хороший футбол со всеми участниками.

Напомним, за сборную Казахстана выступает игрок ФК «Уфа» Еркебулан Сейдахмет. Недавно он получил серьезную травму, но после восстановления вполне может рассчитывать на участие в матчах против россиян.

