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В групповом этапе Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино

14:49, 02.12.2018
В групповом этапе Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино
Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 2 декабря, в Дублине определились соперники сборной России по групповому этапу чемпионата Европы по футболу.

Подопечные Станислава Черчесова были посеяны во второй корзине и получили в соперники сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Всего в отборочном этапе будет 10 групп — по 5-6 команд в каждой, две лучшие из каждой группы выйдут в финальную стадию Евро. Оставшиеся четыре путевки в стыковых матчах в марте 2020 года разыграют победители групп Лиги наций или следующие по рейтингу команды.

Если в какой-нибудь лиге не найдется четырех команд для участия в стыках, вакантные места займут команды из других лиг в соответствии с рейтингом Лиги наций.

СпортФутбол
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