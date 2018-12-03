Жители Пермского края смогут написать Всероссийский правовой диктант

Пермский краевой суд приглашает жителей региона принять участие в написании Всероссийского правового диктанта.

Мероприятие будет посвящено 25-летию Конституции РФ. Принять участие в диктанте могут любой желающий старше 14 лет. Текст диктанта включает в себя задания на знание юридических понятий и терминов, а также правовых основ. Написание диктанта осуществляется исключительно в онлайн-режиме в интернете. Продолжительность — 60 минут.

Всероссийский правовой диктант пройдет с 4 по 10 декабря. Для жителей Пермского края акция состоится 7 декабря с 12 до 18 часов местного времени на сайте диктанта.

Напомним, ранее Казань вышла в финал конкурса на выбор столицы «Тотального диктанта — 2019».